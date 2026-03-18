Ya se palpita el sorteo de la Libertadores y la Sudamericana

Este jueves 19 de marzo, a las 20:00 la sede de la Conmebol en Luque se convertirá en el epicentro del fútbol sudamericano. Los sorteos de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y de la Copa Sudamericana 2026 definirán el destino de 64 equipos (32 por torneo) que sueñan con levantar los trofeos más codiciados del continente.

Cuatro de esos equipos son paraguayos. Libertad y Cerro Porteño ocuparán el Bombo 2 de la Libertadores, por lo que no podrán enfrentarse entre sí en esta fase de grupos. Por su parte, en la Sudamericana el Bombo 1 corresponde a Olimpia y el 4 a Recoleta, pero tampoco podrán chocar en esta instancia.

Clubes históricos y sorpresas emergentes aguardan por conocer a sus rivales en una edición que promete ser vibrante desde la primera jornada.

Bombos para la Copa Libertadores

Bombo 1: Flamengo (Brasil), Palmeiras (Brasil), Boca Juniors (Argentina), Peñarol (Uruguay), Nacional (Uruguay), Liga de Quito (Ecuador), Fluminense (Brasil), Independiente del Valle (Ecuador).

Bombo 2: Lanús (Argentina), Libertad (Paraguay), Estudiantes de La Plata (Argentina), Cerro Porteño (Paraguay), Corinthians (Brasil), Bolívar (Bolivia), Cruzeiro (Brasil), Universitario de Deportes (Perú).

Bombo 3: Junior (Colombia), Universidad Católica (Chile), Rosario Central (Argentina), Independiente Santa Fe (Colombia), Always Ready (Bolivia), Coquimbo Unido (Chile), Deportivo La Guaira (Venezuela), Cusco FC (Perú).

Bombo 4: Universidad Central (Venezuela), Platense (Argentina), Independiente Rivadavia (Argentina), Mirassol (Brasil), Deportivo Independiente Medellín (Colombia), Deportes Tolima (Colombia), Sporting Cristal (Perú), Barcelona SC (Ecuador).

Bombos para la Copa Sudamericana

Bombo 1: River, Atlético Mineiro, San Pablo, Racing, Gremio, Olimpia, Santos, América de Cali.

Bombo 2: San Lorenzo, Bragantino, Palestino, Millonarios, Caracas, Vasco da Gama, Cienciano, Tigre.

Bombo 3: Audax Italiano, Blooming, Puerto Cabello, Boston River, Montevideo City Torque, Deportivo Cuenca, Independiente Petrolero, Macará.

Bombo 4: Alianza Atlético, Barracas Central, Deportivo Riestra, Recoleta, Botafogo, Carabobo, O’Higgins, Juventud de Las Piedras.