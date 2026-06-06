Lo que se sabe de la lesión de Julio Enciso

Durante la madrugada de este sábado se dio a conocer un informe preliminar acerca de la lesión sufrida por Julio Enciso en el amistoso ante Nicaragua disputado ayer viernes en el estadio Defensores del Chaco.

La Joya tuvo que abandonar el campo de juego a los 25 minutos de la primera parte en camilla y con lágrimas en los ojos. Algo que dejó en vilo a todo el país a una semana del debut en la Copa del Mundo ante Estados Unidos.

En conferencia de prensa, Gustavo Alfaro trató de poner paños fríos a la situación manifestando de que se trataba de una paralítica (cuarto ro’o en la jerga popular de nuestro país).

Horas más tarde se dio a conocer el informe preliminar de la resonancia magnética que se le realizó a Julio Enciso y en ella habla de una lesión muscular, el golpe sufrido afectó las fibras y el tiempo de recuperación rondaría las tres semanas. Con esto, La Joya podría recién estar disponible, en el mejor de los casos, para la tercera fecha de la fase de grupos.

Paraguay debuta ante Estados Unidos el viernes 12 de junio a las 22:00. En la segunda fecha medirá a Turquía el sábado 20 de junio a las 00:00 y cerrará la fase de grupos ante Australia el jueves 25 de junio a las 23:00.