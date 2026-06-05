Vidal explica la situación de Lucas Romero

El presidente de Deportivo Recoleta, Luis Vidal, habló con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental y se refirió a la situación contractual de Lucas Romero. Según medios chilenos, el futbolista guaraní podría recalar en otro equipo trasandino, aunque el titular explicó el procedimiento para su venta.

Vidal comentó que el paraguayo se encuentra a préstamo en la Universidad de Chile hasta el 30 de diciembre de este año y existe un plazo límite en el cuál el equipo chileno debe comunicar si hará uso de la opción de compra. Solo en el caso que hagan la compra del pase, podrían negociar qué hacer con el futbolista, caso contrario debería volver a la institución paraguaya.

El dirigente contó que aún no hubo una comunicación oficial por parte del equipo chileno, pero dijo que a lo mejor el futbolista no es del gusto futbolístico del entrenador argentino Fernando Gago.

Vidal fue consultado si este paso en la carrera del jugador pudo ser un error, pero justificó la decisión alegando que representó una apuesta pensando en el Mundial, un crecimiento económico para el atleta y un riesgo asumido, ya que quedarse jugando en Paraguay no iba a garantizar que el volante pueda estar en la lista de Gustavo Alfaro.