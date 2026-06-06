06 jun. 2026
Fútbol Internacional

México trabaja la ofensiva a cinco días del debut en el Mundial

La selección mexicana, que ha anotado casi dos goles por partido en los amistosos de este año, trabajó los disparos a puerta y las combinaciones de ataque en un entrenamiento a cinco días de enfrentarse a Sudáfrica en la inauguración de la Copa Mundial.

Junio 06, 2026 04:49 p. m. • 
Por Redacción D10
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México se alista para el debut en la Copa del Mundo.

La selección mexicana, que ha anotado casi dos goles por partido en los amistosos de este año, trabajó hoy los disparos a puerta y las combinaciones de ataque en un entrenamiento a cinco días de enfrentarse a Sudáfrica en la inauguración de la Copa Mundial

Dirigidos por el seleccionador Javier Aguirre, los delanteros y centrocampistas cumplieron rutinas de fútbol en espacios reducidos, remates a puerta y toques de balón, en tanto los defensores trabajaron jugadas a balón parado y de manera reiterada hicieron jugadas con el resto del equipo.

Después de golear hace dos días a Serbia por 5-1 en Toluca, los mexicanos siguieron las indicaciones de Aguirre, quien continuó con la preparación del partido ante Sudáfrica.

En el campamento en las afueras de la Ciudad de México, los 23 jugadores de campo y los tres guardametas mostraron buena disposición, confiados en lograr un buen rendimiento ante los sudafricanos como primer paso para buscar liderar el grupo A del Mundial, en el que enfrentarán a Corea, el 18 de junio; y a la República Checa, el 24.

México se clasificó a los octavos de finales en todos los Mundiales desde Estados Unidos 1994 hasta Rusia 2018, pero hace cuatro años fue eliminado en la fase de grupos en Catar 2022.

En los últimos meses, Aguirre sufrió la baja por lesiones de 12 de sus preseleccionados y tres de ellos que pintaban para ser titulares no se recuperaron, el guardameta Luis Ángel Malagón, el lateral Rodrigo Huescas y el centrocampista Marcel Ruiz.

La mayoría regresó de las dolencias y llegará en buena forma al Mundial.

En lo que va de año, México suma seis triunfos y dos empates en ocho partidos amistosos, con 15 goles a favor y dos en contra. Los resultados más importantes fueron los empates, sin goles con Portugal, quinto del ránking de la FIFA; y Bélgica, noveno, en tanto las victorias fueron contra equipos alejados de los 30 primeros.

Después de unas desatinadas declaraciones en las que calificó el grupo A “de pechito”, el seleccionador rectificó y destacó esta semana el nivel de sus rivales en el Mundial.

Mañana y en el inicio de la semana, el ‘Vasco’ terminará de decidir quienes serán los titulares ante los sudafricanos.

Aunque dijo hace dos días que sus 26 jugadores tienen calidad para jugar el jueves, es un hecho que en el equipo hay figuras adelantadas en la carrera por empezar el jueves en la cancha.

Entre los que pintan para aparecer en la alineación contra Sudáfrica están el guardameta Raúl Rangel; los defensas centrales Johan Vásquez y César Montes; el lateral izquierdo Jesús Gallardo; los centrocampistas Erik Lira y Brian Gutiérrez y los delanteros Raúl Jiménez y Julián Quiñones.EFE

México Sudáfrica Mundial
Redacción D10
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