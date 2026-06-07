07 jun. 2026
Fútbol Internacional

Argentina impone su jerarquía ante Honduras

Argentina derrotó a Honduras en un partido amistoso disputado en Texas que sirvió a la Albiceleste de preparación para el Mundial de 2026.

Junio 07, 2026 09:11 a. m. • 
Por Redacción D10
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Argentina derrotó a Honduras en su último amistoso.

Un gol de penalti de Lautaro Martínez y otro de Giuliano Simeone sellaron este sábado el triunfo por 2-0 de la selección Argentina ante la de Honduras en un partido amistoso disputado en Texas que sirvió a la Albiceleste de preparación para el Mundial de 2026.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni impuso las condiciones del juego desde el pitido inicial a través de una circulación fluida del balón y una asfixiante presión alta, ante un combinado centroamericano que plantó cara con un esquema combativo pero careció de profundidad.

El dominio sudamericano encontró premio en el minuto 37 del primer tiempo, en un duelo en el que Lionel Messi no tuvo minutos por precaución.

Lautaro, delantero del Inter de Milán, certificó la apertura del marcador al transformar con solvencia un penalti que desató la euforia de la multitudinaria afición congregada en territorio estadounidense.

El seleccionador de Honduras, el español José Francisco Molina, intentó contrarrestar el monólogo argentino apostando por la velocidad de Luis Palma y Jorge Benguché, además del ímpetu del juvenil Dereck Moncada.

El orden defensivo de la ‘H’ estuvo sostenido por el guardameta Edrick Menjívar y una inédita pareja de centrales compuesta por Denil Maldonado y el debutante Giancarlo Sacaza.

En el complemento, la dinámica del encuentro se mantuvo bajo el libreto de la Albiceleste. La superioridad de los campeones del mundo volvió a reflejarse en el marcador en el minuto 54, cuando el joven delantero Simeone selló el 2-0 definitivo tras culminar con un remate de pierna derecha una vistosa combinación de tacón con Martínez.

Con la ventaja consolidada, ambos estrategas aprovecharon el tramo final para dosificar cargas y probar variantes tácticas. El cuerpo técnico argentino otorgó minutos a varios futbolistas que buscan ganarse un lugar en la formación titular para la cita mundialista.

Por su parte, Molina reajustó sus líneas y dio rodaje a sus piezas, concediendo minutos al centrocampista David Ruiz y al extremo Rigoberto Rivas.

Argentina completará su ciclo de preparación el próximo martes 9 de junio cuando se enfrente a Islandia en el estadio Jordan-Hare de Alabama (Estados Unidos), en el que significará su último examen antes de iniciar la defensa de su título en la cita mundialista.

– Ficha técnica:

2. Argentina: Juan Musso; Agustín Giay, Nicolás Otamendi (Joaquin Freitas, m.81), Lisandro Martínez (Cristian Romero, m.62), Nicolás Tagliafico; Giovani Lo Celso (Alexis Mac Allister, m.62), Exequiel Palacios (Tomán Aranda, m.81), Valentín Barco, Giuliano Simeone (Nicolás Capaldo, m.81); Lautaro Martínez (José López, m.62), y Thiago Almada (Enzo Fernández, m.62).

Seleccionador: Lionel Scaloni.

0. Honduras: Édrick Menjívar; Joseph Rosales (José Aguilera, m.78), Giancarlo Sacaza (Clinton Bennett, m.78), Denil Maldonado (Luis Vega, m.62), Cristopher Meléndez (Cristian Canales, m.81); Kervin Arriaga (Exon Arzu, m.62) Edwin Rodríguez (Alejandro Reyes, m.62), Rigoberto Rivas; Luis Palma (Kevin Guiti, m.81), Dereck Moncada (David Ruiz, m.62), y Jorge Benguché.

Seleccionador: José Francisco Molina.

Gol: 1-0, m.37: Lautaro Martínez, de penalti. 2-0, m.54: Giuliano Simeone.

Árbitro: Víctor Rivas. Amonestó a Valentín Barco y Nicolas Capaldo, de Argentina, y a Denil Maldonado, de Honduras.

Incidencias: partido amistoso jugado en el Estadio Kyle Field de Texas. EFE

Argentina Honduras Amistoso
Redacción D10
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