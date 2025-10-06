06 oct. 2025
Cerro Porteño

Cambia el chip

El Ciclón ajusta los detalles para su partido de Copa Paraguay con el Danzarín.

Octubre 06, 2025 
Por Redacción D10
sergio araujo_63483383.jpg

Presente. Sergio Araújo volvió a tener minutos frente a Recoleta y podría arrancar de titular ante Sol en el duelo copero.

Tras su victoria frente a Deportivo Recoleta por la fecha 15 del Torneo Clausura en el debut del charrúa Jorge Bava en la conducción técnica, Cerro Porteño planifica lo que será su duelo frente a Sol de América por los octavos de final de la Copa Paraguay.

El Azulgrana llega robustecido y motivado tras el resultado que lo mantiene cerca del liderato del torneo Clausura, pero ahora buscará romper con su techo en el certamen en donde no pudo llegar hasta las semifinales, incluso siendo eliminado en dos oportunidades en octavos por Sol de América, su rival de turno. La primera había sido en la edición 2021 con derrota por 2-0, mientras que el último registro data de 2024 cuando cayó por el marcador de 2-1.

Este lance será mañana, martes 7 de octubre, a partir de las 19:00, en el estadio Luis Salinas de Itauguá. El ganador de la fase enfrentará en cuartos al General Caballero.

CIFRA. 10 tantos tiene Sergio Araújo en la temporada 2025. El delantero argentino aún no marcó en la Copa Paraguay.

