Cerro Porteño

El Ciclón planifica su duelo con Olimpia

Cerro Porteño apunta a recibir a Olimpia, el domingo 19 (17:30), en La Nueva Olla, sin margen para el error.

Quiere protagonismo. Jorge Bava dirigirá su primer clásico al frente de Cerro Porteño.

Cerro Porteño se prepara para recibir a Olimpia, este domingo 19 en La Nueva Olla, desde las 17:30, sin margen para el error y obligado a conseguir un resultado positivo, de cara a su lucha por el título del Clausura.

En el Azulgrana, el entrenador Jorge Bava tendrá su primera experiencia en clásicos, apuntando además el elenco azulgrana a quebrar una racha negativa de casi cuatro años sin ganar como local en Barrio Obrero ante el Franjeado.

CASI 4 AÑOS SIN GANAR. El último triunfo del Ciclón en La Nueva Olla se remonta a la temporada 2021, en donde había logrado el título del torneo Clausura, triunfando ante el Decano por 1-0 (gol de Claudio Aquino), el 31de octubre. De aquel plantel solo queda en la actualidad el atacante Federico Carrizo, que había sido titular en el mencionado duelo y completó los 90 en cancha.

Desde aquel juego, el elenco franjeado visitó al Azulgrana en ocho oportunidades en Barrio Obrero, siete por el torneo local y en una en fase de grupos de la Copa Libertadores 2022, alcanzando cuatro triunfos y cuatro empates.

Mueve piezas en el esquema

El entrenador Jorge Bava maneja alternativas para la conformación del equipo para el juego ante Olimpia.

Juan Manuel Iturbe podría ser de la partida, ya que sumó minutos en el empate ante 2 de Mayo en PJC, dejando atrás una lesión, mientras que Cecilio Domínguez será evaluado en la semana. Se aguarda además la vuelta del defensor Gustavo Velázquez, tras la gira asiática.

