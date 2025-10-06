06 oct. 2025
Cerro Porteño

Cerro Porteño tendría un esperado regreso en la Copa Paraguay

Cerro Porteño podría contar entre sus convocados con un esperado regreso para disputar el partido de octavos de final de la Copa Paraguay ante Sol de América.

Octubre 06, 2025 11:16 a. m. • 
Por Redacción D10
GonvOf3X0AAy_gi.jpg

Juan Manuel Iturbe (centro) junto a Alan Soñora (izquierda) y Jonathan Torres (derecha).

Cerro Porteño prepara la maquinaria para lo que será el partido de este martes a las 19:00 en el estadio Luis Salinas ante Sol de América por los octavos de final de la Copa Paraguay.

El entrenador uruguayo Jorge Bava tendría el esperado retorno de Juan Manuel Iturbe, ausente en el equipo durante las últimas semanas por una lesión.

El Ciclón tendrá su entrenamiento vespertino este lunes a las 17:30 y posteriormente quedará concentrado para lo que será el duelo ante Sol de América por un lugar entre los ocho mejores de la Copa Paraguay.

Cerro Porteño Copa Paraguay Torneo Clausura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Cerro Porteño
Cerro Porteño
113 años de Cerro Porteño, “la pasión más grande”
El 1 de octubre, pero de 1912, se fundó el club Cerro Porteño que hoy celebra 113 años de vida institucional. “La pasión más grande”, señala la entidad azuglrana en un video compartido en redes sociales.
Octubre 01, 2025 12:44 p. m.
 · 
Redacción D10
G2HBbmkXoAAsNqU.jpg
Cerro Porteño
Los retornos que tendrá Jorge Bava en su debut
El técnico uruguayo Jorge Bava debutará como técnico de Cerro Porteño este fin de semana ante Recoleta con el retorno de dos figuras del equipo azulgrana.
Octubre 01, 2025 11:14 a. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-09-30 at 11.52.24.jpeg
Cerro Porteño
Jorge Bava: “El objetivo es que Cerro levante dos copas a fin de año”
Jorge Bava, el nuevo entrenador de Cerro Porteño, anunció que el objetivo a su llegada a Barrio Obrero es ser campeón del torneo Clausura y la Copa Paraguay.
Septiembre 30, 2025 01:10 p. m.
 · 
Redacción D10
bavaa.jfif
Cerro Porteño
Cerro Porteño da la bienvenida a Jorge Bava
Cerro Porteño anunció oficialmente la contratación del uruguayo Jorge Bava como nuevo director técnico.
Septiembre 29, 2025 06:25 p. m.
hhhh.jpg
Cerro Porteño
Jorge Bava arriba al país
El nuevo entrenador de Cerro Porteño, Jorge Bava, arribó este viernes a nuestro país.
Septiembre 26, 2025 07:49 a. m.
 · 
Redacción D10
Jorge Achucarro_63249991.jpg
Cerro Porteño
Achucarro dirigirá ante el Auriazul
Jorge Achucarro seguirá al mando del Ciclón. Bava llegará el viernes.
Septiembre 25, 2025 07:48 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más