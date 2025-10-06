Cerro Porteño tendría un esperado regreso en la Copa Paraguay

Cerro Porteño prepara la maquinaria para lo que será el partido de este martes a las 19:00 en el estadio Luis Salinas ante Sol de América por los octavos de final de la Copa Paraguay.

El entrenador uruguayo Jorge Bava tendría el esperado retorno de Juan Manuel Iturbe, ausente en el equipo durante las últimas semanas por una lesión.

El Ciclón tendrá su entrenamiento vespertino este lunes a las 17:30 y posteriormente quedará concentrado para lo que será el duelo ante Sol de América por un lugar entre los ocho mejores de la Copa Paraguay.