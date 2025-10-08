08 oct. 2025
Cerro Porteño

Con buenas sensaciones en Barrio Obrero

Juan Carlos Pettengill habló en Radio Monumental sobre el presente que atraviesa el Ciclón.

G2YcL9aWEAAgurw.jpeg

El Ciclón agarró una racha importante en el campeonato.

El vicepresidente de Cerro Porteño, Juan Carlos Pettengill, conversó este miércoles con el programa Fútbol a lo Grande y analizó el momento que vive el Ciclón, que este martes consiguió avanzar en la Copa Paraguay.

“Creo que venimos de cuatro victorias seguidas, tres del campeonato y la de ayer. Ahora estamos concentrados para ir a Pedro Juan y esperar a ver lo que pasa con Guaraní-Ameliano a ver si podemos retomar la punta”, expresó el directivo.

Pettengill destacó la vuelta de varios jugadores en el partido frente a Sol de América como el caso de Bruno Valdez, Robert Piris Da Motta y Federico Carrizo y espera que todos puedan agarrar ritmo y ser útiles en la parte final del campeonato. Mencionó además que Juan Manuel Iturbe ya se encuentra apto para volver e incluso podría ir al banco frente al Gallo.

CUIDADO. El vice del Ciclón dejó constancia de lo peligroso que es el próximo rival, el Sportivo 2 de Mayo, que en esta parte del torneo encadenó 5 victorias al hilo.

“Anda muy bien. Es un equipo que juega bien, vertical. Contra Libertad hizo un partido de ida y vuelta. Es un equipo que juega bien y en su recinto es difícil”, destacó.

