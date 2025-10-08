Con buenas sensaciones en Barrio Obrero

El vicepresidente de Cerro Porteño, Juan Carlos Pettengill, conversó este miércoles con el programa Fútbol a lo Grande y analizó el momento que vive el Ciclón, que este martes consiguió avanzar en la Copa Paraguay.

“Creo que venimos de cuatro victorias seguidas, tres del campeonato y la de ayer. Ahora estamos concentrados para ir a Pedro Juan y esperar a ver lo que pasa con Guaraní-Ameliano a ver si podemos retomar la punta”, expresó el directivo.

Pettengill destacó la vuelta de varios jugadores en el partido frente a Sol de América como el caso de Bruno Valdez, Robert Piris Da Motta y Federico Carrizo y espera que todos puedan agarrar ritmo y ser útiles en la parte final del campeonato. Mencionó además que Juan Manuel Iturbe ya se encuentra apto para volver e incluso podría ir al banco frente al Gallo.

CUIDADO. El vice del Ciclón dejó constancia de lo peligroso que es el próximo rival, el Sportivo 2 de Mayo, que en esta parte del torneo encadenó 5 victorias al hilo.

“Anda muy bien. Es un equipo que juega bien, vertical. Contra Libertad hizo un partido de ida y vuelta. Es un equipo que juega bien y en su recinto es difícil”, destacó.