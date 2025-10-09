09 oct. 2025
Cerro Porteño

Dani Güiza y una nueva muestra de amor a Cerro Porteño

El español Dani Güiza volvió a recalcar su eterno amor a Cerro Porteño en una entrevista con Josep Pedrerol, periodista de El Chiringuito.

Octubre 09, 2025 03:26 p. m. • 
Por Redacción D10
locales_1224406_13286273.jpg

Daniel Güiza, delantero español de paso por Cerro Porteño.

El español Dani Güiza tuvo una amena charla con Josep Pedredol, periodista del reconocido programa El Chiringuito, donde entre varias respuestas volvió a sacar a relucir su amor por Cerro Porteño.

El Gitano le dijo a Pedredol que el lugar donde más feliz fue en Cerro Porteño. “Me sentí querido con la afición desde el primer día. Fueron dos años maravillosos. Mi padre se sintió mal por eso me vine, osino me hubiese quedado cuatro o cinco años más en Cerro”, indicó totalmente convencido.

Dani Güiza fue futbolista de Cerro Porteño entre 2013 y 2015 logrando dos títulos; torneo Clausura 2013 y Apertura 2015. Convirtió 15 goles en 46 partidos disputados con la camiseta azulgrana.

Dani Güiza Cerro Porteño España
Redacción D10
