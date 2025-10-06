2 de Mayo quiere mayoría ante Cerro Porteño

En Pedro Juan Caballero ya se palpita la disputa del partido entre 2 de Mayo y Cerro Porteño a disputarse este sábado 11 de octubre a las 17:30 en el estadio Río Parapití por la fecha 16 del torneo Clausura.

Hugo Romero, presidente de 2 de Mayo, explicó en charla con Fútbol a lo Grande cómo será la distribución de entradas. “Habilitaremos la totalidad del estadio. Serían 6.000 entradas para los hinchas de Cerro Porteño”, comenzó diciendo.

Las ubicaciones destinadas para los hinchas del Ciclón son gradería sur y preferencia lateral sur. “Queremos mayoría pedrojuanina”, cerró el mandamás de 2 de Mayo.

La venta de entradas y precios de los mismos se darán a conocer mañana martes.