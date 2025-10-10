10 oct. 2025
Cerro Porteño

El TAS rechaza la apelación de Cerro Porteño

El TAS rechazó la apelación presentada por Cerro Porteño y confirmó la decisión de la FIFA que ordenó pagar al Bolívar por el pase de Francisco Da Costa.

Octubre 10, 2025 12:17 p. m. • 
Por Redacción D10
dacosta.jfif

Francisco Da Costa, de pobre paso futbolístico en Cerro Porteño.

La batalla legar entre Cerro Porteño y Bolívar por el pase del delantero brasileño Francisco Da Costa sumó un nuevo capítulo. El TAS rechazó el recurso de apelación presentado por el Ciclón.

El abogado Marcelo Bee Sellares informó que el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) rechazó la apelación de Cerro Porteño y confirmó la decisión FIFA que ordena pagar a Club Bolívar por la transferencia de Francisco Da Costa.

El TAS descartó la alegada fuerza mayor: la falta de pago de un tercero no exime al club. Se mantiene la penalidad del 10% e intereses sobre la cuota impaga (USD 300.000).

Cerro Porteño Bolívar Francisco Da Costa
Redacción D10
