El TAS rechaza la apelación de Cerro Porteño

La batalla legar entre Cerro Porteño y Bolívar por el pase del delantero brasileño Francisco Da Costa sumó un nuevo capítulo. El TAS rechazó el recurso de apelación presentado por el Ciclón.

El abogado Marcelo Bee Sellares informó que el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) rechazó la apelación de Cerro Porteño y confirmó la decisión FIFA que ordena pagar a Club Bolívar por la transferencia de Francisco Da Costa.

El TAS descartó la alegada fuerza mayor: la falta de pago de un tercero no exime al club. Se mantiene la penalidad del 10% e intereses sobre la cuota impaga (USD 300.000).