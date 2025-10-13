13 oct. 2025
Cerro Porteño

La oposición se mueve de cara a las elecciones en Cerro Porteño

En Cerro Porteño tendrá elecciones a principios de 2026 y la oposición ya se está movilizando organizando encuentros de confraternidad.

Movimiento Cerrista

En estos encuentros también se promocionó la candidatura de Guido Báez para miembro de la Comisión Directiva.

Foto: Gentileza

En enero se llevarán a cabo las elecciones en Cerro Porteño y la oposición pretende ganar varios lugares en el club. En estos días, en San Lorenzo y Sajonia se estuvieron realizando varias reuniones de confraternidad con socios activos y socios vitalicios.

En encuentros del Movimiento Cerrista, cuyo líder es Ariel Martínez, sirvieron para que los socios manifiesten sus inquietudes ya sea en lo deportivo como en lo administrativo.

Además, se encuentran en constantes conversaciones para una gran alianza con Carlos Rejala, del Movimiento Sumar y también con representantes del Movimiento Vital, que está formado por socios vitalicios del club azulgrana.

