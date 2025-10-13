La oposición se mueve de cara a las elecciones en Cerro Porteño

En enero se llevarán a cabo las elecciones en Cerro Porteño y la oposición pretende ganar varios lugares en el club. En estos días, en San Lorenzo y Sajonia se estuvieron realizando varias reuniones de confraternidad con socios activos y socios vitalicios.

En encuentros del Movimiento Cerrista, cuyo líder es Ariel Martínez, sirvieron para que los socios manifiesten sus inquietudes ya sea en lo deportivo como en lo administrativo.

Además, se encuentran en constantes conversaciones para una gran alianza con Carlos Rejala, del Movimiento Sumar y también con representantes del Movimiento Vital, que está formado por socios vitalicios del club azulgrana.