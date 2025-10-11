Cerro Porteño visita un complicado reducto

La fecha número 16 continúa en el estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero donde 2 de Mayo recibirá a Cerro Porteño a partir de las 17:30.

El Ciclón quiere ganar para adueñarse de la punta y trasladar toda la presión a Guaraní. Pero en frente está 2 de Mayo que vive un momento dulce con una increíble racha de seis triunfos al hilo.

Detalles del compromiso

Sportivo 2 de Mayo vs. Cerro Porteño

Estadio: Río Parapití.

Horario: 17:30.

Árbitro: Blas Romero.

Asistentes: Roberto Cañete y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: Marco Franco.

VAR: José Méndez.

AVAR: Esteban Testta.

