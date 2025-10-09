Cerro intentará minimizar virtudes del Gallo

El técnico de Cerro Porteño, Jorge Bava, conversó este jueves en conferencia de prensa antes de lo que será el duelo frente al 2 de Mayo por la fecha 16 del torneo Clausura 2025. El charrúa valoró las cualidades que tiene el equipo norteño y dijo que tratará de minimizar sus virtudes y hacer daño donde les duele.

“Es un rival muy bien trabajado y en su casa se hizo fuerte. Trataremos de fortalecer cosas que veníamos haciendo y un porcentaje para poder pegarle donde les duele, minimizar sus virtudes”, expresó el charrúa ante los medios.

“Todavía no definimos el equipo, nos limitó los convocados. No definimos aún, queremos que se emparejen las cargas, tenemos una idea, pero van a entrar los que consideramos los mejores. Son tres puntos fundamentales de cara al futuro”, agregó.

Cerro Porteño visita el sábado el Río Parapití, a las 17.30, para enfrentar al Sportivo 2 de Mayo. El Ciclón se encuentra a un punto de la cima del campeonato, mientras que el Gallo tiene una racha de 5 partidos sin perder.

