03 ago 2026
Torneo Clausura

Torneo Clausura: La fecha 3 se cierra con dos juegos

La tercera fecha del torneo Clausura 2026 de la Primera División del fútbol paraguayo se cierra este lunes con dos compromisos.

Agosto 3, 2026 10:13 a. m. • 
Por Redacción D10
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Trinidense buscará adueñarse de manera solitaria del liderato del torneo Clausura.

Desde las 16:00, en el estadio Martín Torres de Santísima Trinidad, el local Sportivo Trinidense recibe la visita del Sportivo San Lorenzo.

Los de José Arrúa marchan con puntaje perfecto tras haber ganado sus primeros dos partidos (2-1 a Cerro Porteño y 4-1 al Sportivo Luqueño), por lo que buscarán extender su racha para ubicarse en lo más alto de la tabla de posiciones.

El Santo, por su parte, tras empatar en la primera jornada, cayó por 1-0 ante Guaraní en la segunda y buscará lavarse el rostro, sabiendo que está muy comprometido con el descenso y que debe empezar a sumar si quiere soñar con la salvación. Este partido arbitrará David Ojeda en cancha, mientras que en el VAR estará José Méndez.

El otro partido de la jornada será entre Deportivo Recoleta y Nacional en el estadio Ricardo Gregor de Campo Grande desde las 18:30.

Reco, que en la primera jornada empató y luego perdió por goleada ante Libertad, recibe en su césped sintético a una Academia que llega con los ánimos por las nubes tras la enorme victoria ante Olimpia la fecha pasada.

Derlis Benítez será el juez principal de este partido, asistido desde las líneas por José Villagra y Derlys González. Fernando López estará en la cabina del VAR.

Torneo Clausura Trinidense San Lorenzo
Redacción D10
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