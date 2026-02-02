Lo que dijo el entrenador de Boca luego del estreno de Ángel Romero

¡Buen debut! Ángel Romero fue protagonista en el triunfo de Boca Juniors por 2 a 0 ante Newell’s Old Boys de Rosario. La victoria brindó tranquilidad para el equipo de Claudio Úbeda, ya que en la fecha anterior había dejado algunas dudas, sobre todo, en su funcionamiento colectivo en la derrota con Estudiantes.

Romero tuvo sus primeros 45 minutos con la camiseta de Boca, ingresó por Íker Zufiaurre y resolvió la falta de un referente en ataque. Las sensaciones fueron positivas ya que le dio al equipo una referencia en ataque y, ante las lesiones de los demás centrodelanteros, le resolvió un problema a Claudio Úbeda generando un penal.

En conferencia de prensa, el entrenador Xeneize, Claudio Úbeda se refirió al trabajo realizado por el paraguayo. “Ángel Romero venía de una preparación personal y no con equipo, y teníamos que tener precaución de medir el tiempo en cancha. Todo lo que hizo estuvo bastante bien, apoyó de frente, asistió, estuvo bien”, manifestó el estratega.

El próximo partido de Boca Juniors será ante Vélez Sarsfield, el domingo 8 de febrero, desde las 22:15, en el estadio José Amalfitani en Cuidad de Buenos Aires.

TENDENCIA EN REDES EN ARGENTINA

El streamer argentino, Davo Xeneize, se refirió al debut del albirrojo generando polémica. El youtuber sostuvo que “no me gusta la exageración, pero desde el debut de Riquelme en Boca nunca vi un debut tan bueno como el de Romero hoy ( por ayer)”.