Lo de Lodeiro a Libertad no corre

El presidente de Libertad, Rubén Di Tore, conversó este jueves con Fútbol a lo Grande y confirmó la caída de las negociaciones con el jugador charrúa Nicolás Lodeiro. El directivo aclaró que los tiempos no dan, pero sería una opción en el siguiente mercado de pases.

“Lo de Lodeiro cayó, se hizo todos los intentos, pero cayó la operación. Teníamos tres opciones en el puesto y no llegamos a un acuerdo, para este mercado de pases ya no dan los tiempos, expresó en la 1080 AM.

El mandamás gumarelo contó que el charrúa tiene contrato con el Orlando de la MLS y los tiempos conspiraron para que se pueda trabajar en una rescisión y confirmar su pase al fútbol paraguayo.

“Hablamos con él, pero veremos en la siguiente ventana de pases”, subrayó.

Rubén Di Tore descartó igualmente lo de Óscar Romero, atendiendo a que ya no dan los tiempos antes del cierre del libro de pases.