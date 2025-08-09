El Gumarelo rotará equipo ante Recoleta

Uno de los retornos en el equipo titular será el del central Diego Viera, después de purgar los tres juegos de suspensión. Recordemos que Miguel Jacquet sufrió una lesión en el último juego y Viera sería su reemplazante directo en la última línea.

En charla con Fútbol a lo Grande, el titular del club Rubén Di Tore expresó que el entrenador Sergio Aquino podría alternar en este juego para reservar algunas piezas.

“Iván Ramírez sigue trabajando diferenciado. Habrá algunas rotaciones para medir a Recoleta atendiendo al partido de Copa Libertadores ante River Plate, eso lo decidirá el entrenador”, expresó al respecto. Además, manifestó que “el viaje (a Buenos Aires) será el 20 de agosto, jugamos el 21 y retornamos al otro día del juego”.

CIFRA. 2 partidos han disputado Libertad y Recoleta este año. Un duelo ganado por el Guma y el otro culminó empatado.