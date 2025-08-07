07 ago. 2025
Libertad

Jacquet, baja sensible

Libertad pierde a uno de sus defensores centrales para el juego de la fecha 7 del Clausura 2025. Se trata del zaguero Miguel Jacquet, quién sufrió un golpe en el duelo anterior ante Ameliano, y se espera que su recuperación no se prolongue por más de 10 días.

Agosto 07, 2025 07:37 a. m. • 
Por Redacción D10
Miguel Jacquet_Miguel Jacquet 2_62396977.jpg

Fisioterapia. Jacquet trabaja diferenciado en su recuperación

Recordemos que el Gumarelo consiguió una abultada victoria en la jornada anterior (4-0) ante la V Azulada. Al final de la primera fracción Jacquet sufrió un fuerte golpe y no ingresó en la complementaria, por precaución. Su diagnóstico es contractura muscular y trabaja diferenciado en su recuperación para el cotejo copero, ya que se perderá el duelo ante Recoleta, por el torneo, el domingo.

Por otra parte, trascendió una posible salida de Lucas Sanabria. El interés puntualmente sería de clubes del Brasil: Corinthians, Vitória y Gremio.

Sanabria es pieza clave en el esquema repollero y su contrato con el club de Tuyucuá sería hasta fin de año.

Libertad Miguel Jacquet Torneo Clausura
