Jacquet, baja sensible

Recordemos que el Gumarelo consiguió una abultada victoria en la jornada anterior (4-0) ante la V Azulada. Al final de la primera fracción Jacquet sufrió un fuerte golpe y no ingresó en la complementaria, por precaución. Su diagnóstico es contractura muscular y trabaja diferenciado en su recuperación para el cotejo copero, ya que se perderá el duelo ante Recoleta, por el torneo, el domingo.

Por otra parte, trascendió una posible salida de Lucas Sanabria. El interés puntualmente sería de clubes del Brasil: Corinthians, Vitória y Gremio.

Sanabria es pieza clave en el esquema repollero y su contrato con el club de Tuyucuá sería hasta fin de año.

