22 ago. 2025
Libertad

Di Tore valora la presentación

Rubén Di Tore, presidente de Libertad, analizó la presentación gumarela ante River Plate y destacó el trabajo del equipo pese a la eliminación.

Agosto 22, 2025 12:30 p. m. • 
Por Redacción D10
Gy7LQ-XW0AACsAW.jpeg

El Guma cayó en penales frente a River.

Foto: @Libertadores

El presidente de Libertad, Rubén Di Tore, conversó este viernes con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental en el día después de lo que fue la eliminación del equipo gumarelo en los octavos de final de la Copa Libertadores en manos de River Plate de Argentina.

El titular del Albinegro reconoció que la falta de efectividad privó al conjunto de seguir en carrera, pero sostuvo que se hizo una buena tarea ante un rival de mucha jerarquía.

“Estuvimos cerca, no tuvimos efectividad, en los penales y también en algunas situaciones dentro del partido. Dentro de todo fue buena presentación, no es poca cosa enfrentar a un equipo poderoso, jugamos de igual a igual”, comenzó diciendo.

El presidente afirmó que se buscó cerrar el partido mucho antes para no llegar a los penales, no se pudo y en esa definición el equipo argentino fue más efectivo que el paraguayo.

Según Di Tore, Libertad se enfoca de lleno ahora en el torneo local en el que no se encuentran de momento en el lugar que pretenden, pero confía en que podrán recuperar terreno perdido.

Libertad Rubén Di Tore Otros Deportes
Redacción D10
