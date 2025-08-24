24 ago. 2025
Fútbol Femenino

Libertad reina en el fútbol femenino

Libertad se consagró como el mejor equipo del certamen femenino y celebra un nuevo título. Las chicas gumarelas derrotaron por 0-1 al 2 de Mayo de visita. Olimpia se quedó con el segundo puesto.

Agosto 24, 2025 06:36 p. m. • 
Por Redacción D10
Libertad

Libertad consigue el bicampeonato.

Foto: Gentileza - APF

En la última jornada del Campeonato Anual, Libertad logró vencer en condición de visitante al 2 de Mayo para sumar una nueva estrella a su vitrina.

El tanto de la victoria, y con sabor a título, fue obra de Liza Larrea. Con esto, las gumarelas mantienen la corona lograda en el 2024.

En otro compromiso, Olimpia aplastó por 8-0 a Recoleta, pero no le sirvió de mucho. Si bien igualó en puntaje con el cuadro campeón, los resultados entre sí (una derrota y un empate) le permitieron a las repolleras levantar el título.

Fútbol Femenino
Redacción D10
