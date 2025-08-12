El Guma se prepara para una visita de peso

El Gumarelo, que de sus últimos cuatro compromisos ganó tres y empató uno, ahora centra toda su atención en el compromiso clave del jueves ante River Plate de Argentina en La Huerta desde las 21:30 por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

No será un partido más. El Millonario que dirige Marcelo Gallardo y donde milita el paraguayo Matías Galarza llega al partido de forma invicta, habiendo ganado dos y empatado dos en sus primeros cuatro juegos en el torneo argentino.

La mala noticia en campamento de la banda roja es la lesión del central Germán Pezzella, que se rompió los ligamentos y estará fuera de las canchas entre 7 y 8 meses. Pese a ello, River es River y por historia y presente siempre es uno de los grandes candidatos a quedarse con la Copa.

En cuanto al equipo de Sergio Aquino, el portero Rodrigo Morínigo (lesión muscular en el muslo derecho) no llegaría y su lugar sería ocupado por Martín Silva. En tanto, Robert Rojas y Matías Espinoza están en duda por distintas molestias.

En cuanto al onceno, el DT lo definirá recién en la práctica de mañana.

Lorenzo Melgarejo, que en el último choque ante Recoleta fue suplente, sería de la partida en la zona ofensiva para acompañar a Gustavo Aguilar. Iván Franco también será titular.

Venta de entradas

Libertad dio a conocer los detalles de precios y venta de entradas para el duelo ante River. Para los vitalicios: Preferencias G. 50.000, Plateas G. 30.000 y Graderías G. 10.000. Para socios: Preferencias G. 100.000, Plateas G. 50.000 y Graderías G. 10.000. Para no socios: Preferencias G. 350.000, Plateas G. 150.000 y Graderías G. 40.000. Para los visitantes, que se ubicarán en Gradería Norte: G. 180.000. Venta en boleterías del club gumarelo y en www.clublibertad.com.py.