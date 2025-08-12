12 ago. 2025
Libertad

El Guma se prepara para una visita de peso

El Gumarelo ultima detalles para recibir el jueves al poderoso River Plate que tiene en sus filas a Matías Galarza

Agosto 12, 2025 07:39 a. m. • 
Por Redacción D10
Gw-0KPBXgAAsbhw.jpeg

Figura. Iván Franco aparece como uno de los principales jugadores en la ofensiva.

El Gumarelo, que de sus últimos cuatro compromisos ganó tres y empató uno, ahora centra toda su atención en el compromiso clave del jueves ante River Plate de Argentina en La Huerta desde las 21:30 por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

No será un partido más. El Millonario que dirige Marcelo Gallardo y donde milita el paraguayo Matías Galarza llega al partido de forma invicta, habiendo ganado dos y empatado dos en sus primeros cuatro juegos en el torneo argentino.

La mala noticia en campamento de la banda roja es la lesión del central Germán Pezzella, que se rompió los ligamentos y estará fuera de las canchas entre 7 y 8 meses. Pese a ello, River es River y por historia y presente siempre es uno de los grandes candidatos a quedarse con la Copa.

En cuanto al equipo de Sergio Aquino, el portero Rodrigo Morínigo (lesión muscular en el muslo derecho) no llegaría y su lugar sería ocupado por Martín Silva. En tanto, Robert Rojas y Matías Espinoza están en duda por distintas molestias.

En cuanto al onceno, el DT lo definirá recién en la práctica de mañana.

Lorenzo Melgarejo, que en el último choque ante Recoleta fue suplente, sería de la partida en la zona ofensiva para acompañar a Gustavo Aguilar. Iván Franco también será titular.

Venta de entradas

Libertad dio a conocer los detalles de precios y venta de entradas para el duelo ante River. Para los vitalicios: Preferencias G. 50.000, Plateas G. 30.000 y Graderías G. 10.000. Para socios: Preferencias G. 100.000, Plateas G. 50.000 y Graderías G. 10.000. Para no socios: Preferencias G. 350.000, Plateas G. 150.000 y Graderías G. 40.000. Para los visitantes, que se ubicarán en Gradería Norte: G. 180.000. Venta en boleterías del club gumarelo y en www.clublibertad.com.py.

Libertad Copa Libertadores Fútbol Internacional
Redacción D10
Más contenido de esta sección
locales_984020.JPG_11628647.jpg
Libertad
Rubén Di Tore: “Solo 3.000 hinchas de River Plate”
Rubén Di Tore, presidente de Libertad, adelantó que solo 3.000 hinchas de River Plate podrán ingresar a La Huerta para el partido de ida de octavos de final de la Conmebol Libertadores.
Julio 29, 2025 12:21 p. m.
 · 
Redacción D10
aqquin.jpg
Libertad
Patito Aquino, preocupado por el mal arranque
Sergio Aquino analizó el andar gumarelo en estas primeras tres fechas del torneo Clausura.
Julio 20, 2025 04:39 p. m.
Rubén di Tore
Libertad
Di Tore lamenta la falta de gol del equipo
El presidente del club Libertad, Rubén Di Tore, charló con Fútbol a lo Grande por la 1080 AM y se refirió a la actualidad del equipo, que en las primeras dos fechas del Clausura aún no pudo ganar (0-1 vs. Luqueño y 0-0 vs. 2 de Mayo).
Julio 18, 2025 08:46 a. m.
 · 
Redacción D10
Iván Franco Libertad_62064415.jpg
Libertad
Libertad recupera a tres de sus figuras
El equipo de Sergio Patito Aquino cosechó una derrota y un empate en sus dos primeras presentaciones en el torneo Clausura, pero en ambos compromisos no pudo anotar ningún gol.
Julio 16, 2025 10:17 a. m.
 · 
Redacción D10
Hernesto Caballero_61959430.jpg
Libertad
Hernesto sufre lesión y es baja
Julio 10, 2025 07:11 a. m.
 · 
Redacción D10
FMZ_8-jXoAEYfFv.jfif
Libertad
Jorge Pollo Recalde retorna al fútbol paraguayo
Jorge Pollo Recalde retorna al fútbol paraguayo para vestir la camiseta del club que le dio todo en su carrera.
Julio 04, 2025 11:19 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más