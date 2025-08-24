24 ago. 2025
Libertad

Libertad se mete de lleno en el Clausura

Después de la eliminación de la Copa Libertadores, el actual campeón del fútbol paraguayo, Libertad, se enfoca plenamente en el torneo casero.

Agosto 24, 2025 08:52 a. m. • 
Por Redacción D10
Libertad_62659244.jpg

En buenas manos. Martín Silva continúa en la portería.

El plantel principal se movilizó ayer de mañana en el espacio auxiliar de La Huerta de cara a su próximo partido que será ante Guaraní, mañana, desde las 18:30.

Sergio Aquino deberá esperar hasta último momento para confirmar el onceno.

El juez del encuentro será Juan Gabriel Benítez, los líneas Eduardo Cardozo y Diego Silva y en la cabina del VAR estará Fernando López.

En cuanto a los precios de las entradas se puede mencionar que el sector de Preferencia será exclusivo para los socios. Mientras que el costo del sector de Gradería Norte será de G. 10.000.

