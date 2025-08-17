17 ago. 2025
Juegos Panamericanos

Llegó la medalla número 13 para Paraguay

El domingo arrancó con una nueva presea para el Team Paraguay en los Juegos Panamericanos Junior 2025.

Agosto 17, 2025 09:41 a. m.
nnnueva.jfif

Rubén Arce se subió al podio de los Juegos.

Los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 nos siguen regalando momentos inolvidables y muchas emociones.

Este domingo bien temprano, en el noveno día de competencia, el Team Paraguay consiguió una nueva presea, la número 13 en estos Juegos.

Rubén Arce se subió al podio continental de ASU 2025 tras lograr la medalla de bronce en taekwondo, en la modalidad poomsae individual tradicional.

Este domingo por la tarde, el equipo femenino de básquet 3x3 jugará semifinales y también buscará asegurar una medalla más para el combinado nacional.

Juegos Panamericanos Junior Taekwondo Paraguay
