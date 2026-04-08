La Albirroja femenina juvenil se impone ante Turquía

La Selección Paraguaya Femenina Sub 18 debutó con un triunfo por 3-1 ante el seleccionado de Turquía, en el torneo UEFA Friendship U18 que se juega en Estambul.

Los goles para la victoria de nuestra querida Albirroja llegaron por intermedio de Alison Bareiro, Cynthia Casco y Fiorella Aquino, respectivamente. En el complemento, Şanli Elif descontó para el combinado local.

Paraguay jugó y ganó con: Tamara Amarilla (46’ P. Vergara); Bárbara Olmedo (46’ K.Caballero), Ximena Moreno, Luz Paiva (46’ E. Florentin) y Jazmín Pintos; Yuliza Franco (46’ D. Osorio), Florencia Cáceres (66’ F. González), Kiara Florentín (46’ M. Felipetti) y Fiorella Aquino (75’ M. Mussi); Alison Bareiro (46’ L. Díaz) y Cynthia Casco (46’ L. Martínez). DT: Luiz Guimarães.

La próxima presentación de la Albirroja Femenina Sub 18, está marcada para este sábado 11 de abril en donde se medirá ante Marruecos, a las 11:00 (hora paraguaya), en el estadio TFF Riva Facilities, mismo escenario del encuentro disputado en la jornada de este miércoles.