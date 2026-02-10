10 feb. 2026
Fútbol Femenino

La Albirroja femenina Sub 20 perdió ante Venezuela en el Sudamericano

Las guaraníes cedieron por 0-2 y este jueves define su clasificación al hexagonal enfrentado a Colombia (18:00).

Febrero 10, 2026 08:04 p. m. • 
Por Redacción D10
Paraguay femenino sub 20

La Albirroja tropezó en el Sudamericano como local.

Gentileza.

La Selección Paraguaya femenina Sub 20 perdió ante Venezuela por 2-0, en la cuarta fecha del Campeonato Sudamericano juvenil que se disputa en el país.

En sus primeras dos presentaciones, la Albirroja había derrotado a Chile por 4-0 y luego empató sin goles frente a Uruguay.

En la quinta y última fecha, el jueves 12 Paraguay juega con Colombia en el Luis A. Giagni de Villa Elisa y con un resultado positivo asegurará su clasificación al hexagonal final.

A su vez Venezuela enfrenta a Chile, en el Emiliano Ghezzi de Fernando de la Mora. Ambos juegos arrancan a las 18:00. Posiciones: Colombia 7 puntos, Venezuela 7, Venezuela 6, Paraguay 4, Uruguay 4 y Chile 0.

Este miércoles 11 se juega la fecha 4 del grupo B con los duelos desde las 18:00: Perú vs. Brasil y Argentina vs. Bolivia. Posiciones: Brasil 6 puntos, Argentina 6, Ecuador 3, Perú 3 y Bolivia 0. El torneo continental clasifica a cuatro selecciones al Mundial de Polonia del 2026.

