10 mar. 2026
Fútbol Femenino

Todo listo para el arranque del Torneo Anual Femenino 2026

Desde este domingo el balón volverá a rodar en el CARFEM de Ypané con el puntapié inicial del campeonato Anual Femenino entre todos los clubes de la máxima categoría.

Marzo 10, 2026 06:41 p. m. • 
Por Redacción D10
Libertad.jfif

El banner de las campeonas del Torneo Anual 2025.

Gentileza

El Consejo de la Divisional de Honor ya programó las dos primeras fechas del campeonato Anual Femenino 2026, que se iniciará el domingo 15 de marzo y se extenderá hasta el martes 17, con encuentros que se disputarán íntegramente en el CARFEM en jornadas dobles.

Este campeonato tendrá 22 fechas, divididas en dos ruedas, bajo el formato de todos contra todos, donde el campeón será el equipo con más puntos acumulados. Los equipos participantes serán Olimpia, Cerro Porteño, Libertad, Nacional, Guaraní,
Luqueño, Trinidense, Rubio Ñu, Recoleta FC, Ameliano, 2 de Mayo y San Lorenzo.

Se puede mencionar que en la jornada 1 se medirán este domingo, desde las 18:00, Nacional vs. San Lorenzo y a las 20:15, Cerro Porteño ante Libertad. El lunes, a las 18:00, Recoleta FC vs. Trinidense y Olimpia vs. Guaraní será a las 20:15. El martes cierran el capítulo inicial: 2 de Mayo vs. Luqueño a las 18:00 y finalmente a las 20:15, Ameliano vs. Rubio Ñu.

Las últimas campeonas de este certamen, en el 2025, fueron las gumarelas.

Calendario FEM.jfif

Olimpia Cerro Porteño Libertad
Redacción D10
