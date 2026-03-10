Todo listo para el arranque del Torneo Anual Femenino 2026

El Consejo de la Divisional de Honor ya programó las dos primeras fechas del campeonato Anual Femenino 2026, que se iniciará el domingo 15 de marzo y se extenderá hasta el martes 17, con encuentros que se disputarán íntegramente en el CARFEM en jornadas dobles.

Este campeonato tendrá 22 fechas, divididas en dos ruedas, bajo el formato de todos contra todos, donde el campeón será el equipo con más puntos acumulados. Los equipos participantes serán Olimpia, Cerro Porteño, Libertad, Nacional, Guaraní,

Luqueño, Trinidense, Rubio Ñu, Recoleta FC, Ameliano, 2 de Mayo y San Lorenzo.

Se puede mencionar que en la jornada 1 se medirán este domingo, desde las 18:00, Nacional vs. San Lorenzo y a las 20:15, Cerro Porteño ante Libertad. El lunes, a las 18:00, Recoleta FC vs. Trinidense y Olimpia vs. Guaraní será a las 20:15. El martes cierran el capítulo inicial: 2 de Mayo vs. Luqueño a las 18:00 y finalmente a las 20:15, Ameliano vs. Rubio Ñu.

Las últimas campeonas de este certamen, en el 2025, fueron las gumarelas.