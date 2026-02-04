La Albirroja femenina golea en el debut en el Sudamericano Sub 20

La Selección paraguaya femenina arrancó con victoria sobre Chile por 4-0, en el inicio del Campeonato Sudamericano juvenil Sub 20, que se puso en marcha en la capital.

El elenco albirrojo plasmó superioridad de arranque, con una gran presentación de Claudia Martínez que anotó por partida doble, completando la faena Maite Mussi y Pamela Villalba.

Paraguay jugó y ganó con: Tamara Amarilla; Luz Paiva, Johana Medina, Ximena Moreno y Kiara Florentín; Nayeli Torres, Diana Benítez, Maité Mussi y Pamela Villalba; Milagros Ortiz y Claudia Martínez. DT: Gustavo Roma. Ingresaron: Erika Figueredo, Luz Cardozo, Larissa Saldívar y Daniela González y Nataly Lezcano.

La próxima presentación el elenco guaraní mide a Uruguay, eeste viernes desde las 18:00 en Villa Elisa, mientras que en la ronda 3 queda libre, volviendo a competir el martes 10 frente a Venezuela, y cierra la fase de grupos contra Colombia, el jueves 12. Ambos duelos serán en el Estadio de Sol de América desde las 18:00.

Por la misma serie, Venezuela se estrenó venciendo a Uruguay por 2-0. Mañana las charrúas chocan con Colombia, que quedó libre en el fecha 1, en el Emiliano Ghezzi de Fernando de la Mora a partir de las 18:00. Posiciones en el Grupo A: Paraguay 3 puntos, Venezuela 3, Chile 0. Uruguay 0 y Colombia 0.

SERIE B. Este miércoles 5 arranca el Grupo B en el Estadio Luis Alfonso Giagni de la ciudad de Villa Elisa, Brasil vs. Ecuador, mientras que en el Emiliano Ghezzi chocan Bolivia vs. Perú. Ambos juegos desde las 18:00. Fecha libre corresponde al seleccionado de Argentina.