Todo listo para el inicio del fútbol femenino
El Consejo de la Divisional de Honor programó el inicio del Campeonato Anual Femenino 2026, que arranca este domingo 15 de marzo y finaliza el martes 17, con encuentros que se disputarán íntegramente en el Carfem en jornadas dobles.
Los duelos para el domingo 15: Nacional vs. San Lorenzo (18:00) y Cerro Porteño vs. Libertad (20:15).
Lunes 16: Recoleta FC vs. Sportivo Trinidense (18:00) y Olimpia vs. Guaraní (20:15).
Martes 17: Sportivo 2 de Mayo vs. Sportivo Luqueño (18:00) y Sportivo Ameliano vs. Rubio Ñu (20:15). La Sub 18 se juega en simultáneo también en Ypané.
La fecha número 2 se cumplirá entre el viernes 20 y domingo 22, siempre en las canchas del Carfem.