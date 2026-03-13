Todo listo para el inicio del fútbol femenino

Los duelos para el domingo 15: Nacional vs. San Lorenzo (18:00) y Cerro Porteño vs. Libertad (20:15).

Lunes 16: Recoleta FC vs. Sportivo Trinidense (18:00) y Olimpia vs. Guaraní (20:15).

Martes 17: Sportivo 2 de Mayo vs. Sportivo Luqueño (18:00) y Sportivo Ameliano vs. Rubio Ñu (20:15). La Sub 18 se juega en simultáneo también en Ypané.

La fecha número 2 se cumplirá entre el viernes 20 y domingo 22, siempre en las canchas del Carfem.