13 mar. 2026
Fútbol Femenino

Todo listo para el inicio del fútbol femenino

El Consejo de la Divisional de Honor programó el inicio del Campeonato Anual Femenino 2026, que arranca este domingo 15 de marzo y finaliza el martes 17, con encuentros que se disputarán íntegramente en el Carfem en jornadas dobles.

Marzo 13, 2026 08:12 a. m. • 
Por Redacción D10
futbol femenino_59507046.jpg

Un nuevo desafío. La competencia se inicia el domingo 15.

Los duelos para el domingo 15: Nacional vs. San Lorenzo (18:00) y Cerro Porteño vs. Libertad (20:15).

Lunes 16: Recoleta FC vs. Sportivo Trinidense (18:00) y Olimpia vs. Guaraní (20:15).

Martes 17: Sportivo 2 de Mayo vs. Sportivo Luqueño (18:00) y Sportivo Ameliano vs. Rubio Ñu (20:15). La Sub 18 se juega en simultáneo también en Ypané.

La fecha número 2 se cumplirá entre el viernes 20 y domingo 22, siempre en las canchas del Carfem.

Redacción D10
