San Lorenzo golea en el inicio de la tercera fecha del femenino

En duelo disputado en el CarFem, las Rayaditas triunfaron con anotaciones de Ángeles Patiño 4, Angie Delgado, Leila Steilmann y Jessica Román.
La ronda prosigue el sábado 28 con los compromisos en el CarFem: Nacional vs. 2 de Mayo (8:00) y Cerro porteño vs. Luqueño (10:15).
El domingo 29, los duelos son: Recoleta vs. Libertad (8:00) y Guaraní vs. Rubio Ñu (10:15). Postergado a reprogramar el choque entre Olimpia y Trinidense.
La clasificación: San Lorenzo colidera con Nacional y Libertad con 6 puntos, seguido por Olimpia, Guaraní y Cerro con 3 y completan Trinidense, 2 de Mayo, Rubio Ñu y Ameliano sin puntos.