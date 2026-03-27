27 mar. 2026
Fútbol Femenino

San Lorenzo golea en el inicio de la tercera fecha del femenino

Sportivo San Lorenzo goleo a Sportivo Ameliano por 7-0 en el arranque de la tercera fecha del torneo Anual de fútbol femenino 2026.

Marzo 27, 2026 12:49 p. m.
Cómoda victoria de las rayaditas.

Foto: APF.

En duelo disputado en el CarFem, las Rayaditas triunfaron con anotaciones de Ángeles Patiño 4, Angie Delgado, Leila Steilmann y Jessica Román.

La ronda prosigue el sábado 28 con los compromisos en el CarFem: Nacional vs. 2 de Mayo (8:00) y Cerro porteño vs. Luqueño (10:15).

El domingo 29, los duelos son: Recoleta vs. Libertad (8:00) y Guaraní vs. Rubio Ñu (10:15). Postergado a reprogramar el choque entre Olimpia y Trinidense.

La clasificación: San Lorenzo colidera con Nacional y Libertad con 6 puntos, seguido por Olimpia, Guaraní y Cerro con 3 y completan Trinidense, 2 de Mayo, Rubio Ñu y Ameliano sin puntos.

