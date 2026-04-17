18 abr. 2026
Fútbol Femenino

Paraguay se consagra campeón en Turquía

La Selección Paraguaya Femenina Sub 18 venció a Noruega y se consagró campeón en la UEFA Friendship Cup en Turquía.

Abril 17, 2026 12:30 p. m. • 
Por Redacción D10
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La Albirroja ganó el título en el Viejo Continente.

Foto: Prensa - Albirroja

Paraguay gritó campeón en Riva, Turquía, en donde concluyó este viernes el torneo internacional amistoso denominado UEFA Friendship que tuvo como sede Riva, Turquía. La Selección Femenina superó a Noruega en el último duelo y levantó el cetro.

El duelo fue complicado para el equipo paraguayo, que tuvo muchas situaciones para abrir el marcador, pero la falta de efectividad y buenas decisiones en los metros finales hicieron que el encuentro tenga una constante tensión. Sin embargo, a los 74’, Alison Bareiro aprovechó una terrible desatención del fondo noruego, que involucró a la defensa y la arquera, anotando el tanto paraguayo con el arco a disposición.

En esta campaña el equipo de Luiz Guimarães venció a Turquía (3-1), empató con Marruecos (0-0), goleó a Uzbekistán (7-0) y derrotó en el último lance a Noruega (1-0).

Paraguay formó inicialmente con Kamila Benítez; Bárbara Olmedo, Ximena Moreno, Florencia Cáceres, Jazmín Pintos; Cynthia Casco, Luz Paiva, Liz Martinez, Kiara Florentín, Fiorella Aquino; Alison Bareiro. DT: Luiz Guimarães.

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