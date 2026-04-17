Paraguay se consagra campeón en Turquía

Paraguay gritó campeón en Riva, Turquía, en donde concluyó este viernes el torneo internacional amistoso denominado UEFA Friendship que tuvo como sede Riva, Turquía. La Selección Femenina superó a Noruega en el último duelo y levantó el cetro.

El duelo fue complicado para el equipo paraguayo, que tuvo muchas situaciones para abrir el marcador, pero la falta de efectividad y buenas decisiones en los metros finales hicieron que el encuentro tenga una constante tensión. Sin embargo, a los 74’, Alison Bareiro aprovechó una terrible desatención del fondo noruego, que involucró a la defensa y la arquera, anotando el tanto paraguayo con el arco a disposición.

En esta campaña el equipo de Luiz Guimarães venció a Turquía (3-1), empató con Marruecos (0-0), goleó a Uzbekistán (7-0) y derrotó en el último lance a Noruega (1-0).

Paraguay formó inicialmente con Kamila Benítez; Bárbara Olmedo, Ximena Moreno, Florencia Cáceres, Jazmín Pintos; Cynthia Casco, Luz Paiva, Liz Martinez, Kiara Florentín, Fiorella Aquino; Alison Bareiro. DT: Luiz Guimarães.