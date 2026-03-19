Se juega la fecha 2 del torneo Anual de fútbol femenino

En el Carfem de la ciudad de Ypané se disputa de manera íntegra la segunda fecha del torneo Anual de fútbol femenino que organiza la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

La ronda arranca el viernes 20 con el compromiso entre Rubio Ñu vs. Recoleta (18:00), seguido por Libertad vs. Ameliano (20:15).

Para el sábado 21: 2 de Mayo vs. Olimpia (18:00) y Luqueño vs. Nacional (20:15).

Para el domingo 22: San Lorenzo vs. Cerro Porteño (18:00) y Trinidense vs. Guaraní (20:15).

En la fecha 1 solo se cumplieron 2 partidos, la victoria de Libertad 3-1 sobre Cerro Porteño y el triunfo 5-3 de Nacional sobre San Lorenzo, quedando a reprogramar: Luqueño vs. 2 de Mayo, Ameliano vs. Rubio Ñu, Recoleta vs. Trinidense y Olimpia vs. Guaraní.