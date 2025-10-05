Libertad y Trinidense se citan en Tuyucuá

Este cotejo tendrá lugar en el estadio La Huerta, en Tuyucuá, desde las 20:00 con arbitraje de Mario Díaz de Vivar. Los líneas serán Julio Aranda y Esteban Testta. En el VAR estará Carlos Paul Benítez.

Ambos equipos llegan con la moral baja después de ser eliminados de la Copa Paraguay; en el caso del Guma ante Guaraní, y del Triqui ante Nacional, coincidentemente ambos desde el punto penal.

Si nos referimos al Torneo Clausura el equipo repollero viene de caer por 3-1 ante la Academia en condición de visitante. Mientras que el Auriazul de Trinidad igualó 1-1 con Guaraní en su estadio.

Para Trinidense los puntos tendrán más valor, atendiendo que pelea por un lugar en la Copa Libertadores. En el acumulativo tiene 56 puntos, está por debajo del Ciclón (70) y el Legendario (67), respectivamente. Recordemos que el Guma ya está clasificado por lograr el campeonato Apertura y quedan dos cupos vacantes. En el peor de los casos los auriazules tendrían asegurado el pase a los playoff de la Sudamericana.