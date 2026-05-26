Nelson Haedo recibe pedidos especiales de Horacio Cartes

Nelson Haedo inicia una nueva etapa en Libertad y sus primeras expresiones en charla con Fútbol a lo Grande fueron: “Quiero un equipo trabajador y que salga al frente”. El histórico exdelantero paraguayo Nelson Haedo Valdez fue presentado oficialmente este lunes como nuevo entrenador del club y dejó en claro cuál será la identidad que buscará imprimirle al conjunto Gumarelo en esta nueva etapa de su carrera.

“Muy feliz por este nuevo paso. Estoy muy agradecido por la confianza a la gente de Libertad”, expresó Haedo entre sus primeras declaraciones como estratega del del campeón del siglo.

El exjugador de la Selección Paraguaya reconoció que su llegada al banco repollero se dio de manera inesperada, aunque aseguró que desde hace tiempo existían conversaciones sobre la posibilidad de trabajar en Tuyucuá.

“Veníamos hablando de Libertad con el familiar cercano a Horacio (Cartes). Siempre le dije que quería trabajar alguna vez en Libertad. Pero esto me tomó de sorpresa, yo solo vine de vacaciones a Paraguay. Nos reunimos ayer con Horacio Cartes y cerramos”, comentó.

Haedo también reveló cuál fue el principal pedido de Cartes para encarar este nuevo ciclo al frente del Gumarelo. “Lo único que me pidió Horacio Cartes es que su equipo juegue como yo fui en la vida. Un equipo trabajador y que salga al frente ante las adversidades”, sostuvo. También compartió una frase que terminó de convencerlo para asumir el desafío de dirigir a Libertad. “Horacio me dijo: ‘yo quiero ser feliz con mi club’. Ahí ya me dijo todo”, concluyó.

Pensando en el armado del plantel y el funcionamiento interno del club, el nuevo DT adelantó que buscará apoyarse en referentes históricos de la institución. “Me voy a reunir con Cristian Riveros y Patito Aquino que conocen perfectamente la casa”, señaló.

Además, el nuevo estratega confirmó la llegada de un colaborador de su máxima confianza para integrar el cuerpo técnico. Se trata de Yannick Viol, profesional con quien venía trabajando en el fútbol alemán. “Lo único que le pedí es poder traer como asistente a alguien de mi confianza, que estaba trabajando conmigo en Werder Bremen. Yannick Viol viene como asistente”, adelantó.

Sobre el rol que tendrá su ayudante, detalló: “Yannick Viol va a ser mi hombre de confianza, él se encarga de hacer los trabajos y maneja mucho la parte táctica. Va a tener que aprender a hablar en español”.

Cabe recordar que Cartes se desempeñó como director de la Dirección de Selecciones de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) durante el exitoso proceso mundialista que incluyó la histórica clasificación y participación en el Mundial de Sudáfrica 2010, era en la que Nelson Haedo Valdez era figura clave de la Albirroja.