13 sept. 2025
Torneo Clausura

Libertad visita a Luqueño, por cortar mala racha

Sportivo Luqueño y Libertad prometen un atractivo duelo este sábado en Itauguá.

Septiembre 13, 2025 08:47 a. m. • 
Por Redacción D10
Luqueño y Libertad se medirán en el Luis Salinas de Itauguá.

En el estadio Luis Salinas de Itauguá, donde hace de local Sportivo Luqueño, este recibirá a Libertad desde las 19:00, en duelo de equipos que necesitan imperiosamente volver a la victoria.

Los luqueños, que llegaron a ser escoltas del líder en el cambiante Torneo Clausura, hace tres partidos que no ganan, los últimos con sendas derrotas frente a Olimpia y Guaraní; por su parte, el Gumarelo tiene una racha más larga sin triunfos, pues acumula cinco partidos sin imponerse a su rival.

Mientras en el banquillo de Luqueño Julio César Cáceres vivió semanas turbulentas por las derrotas, en el de Libertad Pablo Guiñazú es aún nuevo en el puesto, y tiene mayor margen.

Redacción D10
