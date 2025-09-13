Libertad visita a Luqueño, por cortar mala racha

En el estadio Luis Salinas de Itauguá, donde hace de local Sportivo Luqueño, este recibirá a Libertad desde las 19:00, en duelo de equipos que necesitan imperiosamente volver a la victoria.

Los luqueños, que llegaron a ser escoltas del líder en el cambiante Torneo Clausura, hace tres partidos que no ganan, los últimos con sendas derrotas frente a Olimpia y Guaraní; por su parte, el Gumarelo tiene una racha más larga sin triunfos, pues acumula cinco partidos sin imponerse a su rival.

Mientras en el banquillo de Luqueño Julio César Cáceres vivió semanas turbulentas por las derrotas, en el de Libertad Pablo Guiñazú es aún nuevo en el puesto, y tiene mayor margen.