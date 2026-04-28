28 abr. 2026
Copa Libertadores

Libertad va por la reivindicación copera

GANAR O GANAR. Libertad no puede conformarse siquiera con el empate pensando en los octavos de la Libertadores. A pesar de no haber sumado puntos en Copa, llega confiado después de ganar el clásico blanco y negro.

Abril 28, 2026 07:02 a. m. • 
Por Redacción D10
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Iván Franco, desequiibrante en el Guma.

Foto: Libertad - Prensa

Libertad buscará sumar sus primeros puntos en la fase de grupos, para seguir con chances en la Copa Libertadores. Su rival será el Independiente del Valle, desde las 19:00, en el estadio La Huerta.

Tras una inesperada derrota en Venezuela para iniciar la fase de grupos, el Guma había sumado otro revés al caer 0-1 en casa ante Rosario Central en la fecha pasada, el cual también formó parte de una racha de partidos oficiales sin ganar. A pesar de su mal momento a nivel local e internacional, el Repollero seguramente llegará a este choque con la moral renovada, ya que venció 3-2 el fin de semana a un gran rival, Olimpia, un triunfo que sus aficionados esperan ayude a cambiar el ritmo del equipo, especialmente en esta competición, ya que otra derrota pondría muy cuesta arriba sus opciones de clasificar a los octavos de final de la Conmebol Libertadores.

Su rival, el Independiente del del Valle, venció por 3-1 a Universidad Central en la fecha pasada y se colocó en la cima del Grupo H, junto a Rosario Central de la Argentina, ambos con 4 puntos.

El Matagigantes tiene malos recuerdos de sus visitas ante equipos paraguayos, atendiendo que se llevó derrotas en sus únicas tres visitas anteriores, aunque este será su primer compromiso desde el año 2017.

CIFRA. 11 partidos en Asunción ha disputado Libertad ante equipos ecuatorianos: Ganó siete, empató tres y perdió uno.

Libertad Copa Libertadores Independiente del Valle
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