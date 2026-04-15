17 abr. 2026
Copa Libertadores

Un Libertad en crisis recibe al Rosario Central de Di María

El Libertad, de rendimiento irregular en el torneo local, recibirá el miércoles al Rosario Central en la segunda fecha del Grupo H de la Copa Libertadores, en un partido en el que el ‘Canalla’ y su estrella Ángel Di María, quien retornó al torneo luego de 20 años, buscarán su primer triunfo en esta competición este curso.

Abril 15, 2026 07:39 a. m. • 
Por Redacción D10
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Lorenzo Melgarejo, goleador de Libertad.

APF

El conjunto Gumarelo, colista de la llave, llega con la obligación de ganar tras caer por 3-1 ante la Universidad Central, campeona vigente de la liga venezolana y actual líder del grupo.

Al flojo arranque en la Libertadores, se le suma su irregular campaña en el Torneo Apertura de Paraguay al acumular siete derrotas, tres empates y seis victorias, que lo ubican en séptima posición con 21 enteros, 18 menos que el puntero del campeonato, el Olimpia.

En su última presentación en el ámbito local, el Libertad empató 1-1 ante el Sportivo Trinidense.

Arropado por su hinchada en el estadio La Huerta de Asunción, el técnico paraguayo Francisco ‘Chiqui’ Arce intentará cambiar el rumbo del equipo apoyándose en jugadores como Lorenzo Melgarejo, Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria, Thiago Fernández o Iván Franco.

El Rosario Central afronta el duelo tras igualar sin goles el jueves pasado con el Independiente del Valle ecuatoriano, que dejó al ‘Canalla’ segundo del grupo con un punto.

Ese encuentro estuvo marcado por la presencia como titular del multicampeón con la selección argentina Ángel Di María, que volvió a jugar una Libertadores dos décadas después de su primera y única participación, también con la camiseta del Rosario Central.

El conjunto rosarino llega golpeado tras la derrota por 3-1 frente al Huracán, en la decimocuarta fecha del Apertura local. Actualmente se ubica en la quinta posición de la Zona B.

El técnico Jorge Almirón tiene el desafío crucial de sumar puntos y consolidar el ataque liderado por Di María, junto al desequilibrio que puede aportar el colombiano Jaminton Campaz.

El choque está pactado a las 19:00 hora (22:00 GMT) y tendrá como árbitro al brasilero Raphael Claus y como asistentes a sus compatriotas Bruno Boschilia, Nailton Oliveira y Paulo Zanovelli.

Copa Libertadores Libertad Rosario Central
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