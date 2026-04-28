28 abr. 2026
Copa Libertadores

Antecedentes entre Cerro Porteño y Palmeiras en Libertadores

El Azulgrana en 16 juegos ante el Verdão, consiguió solo 2 triunfos, ambos en condición de visitante.

Abril 28, 2026 05:26 p. m. • 
Por Redacción D10
Cerro Palmeiras

Cerro y Palmeiras empataron sin goles en la Copa del 2006 en Asunción.

Archivo UH

Cerro Porteño y Palmeiras se verán las caras este miércoles 29 por al fecha 3 del Grupo F de la Conmebol Libertadores 2026 a partir de las 21:30.

El Ciclón y el Verdão tienen varios antecedentes por Conmebol Libertadores. Se enfrentaron un total de 16 oportunidades con claro dominio brasileño. 10 victorias de Palmeiras, 4 empates y 2
triunfos del Ciclón.

Los antecedentes:

Copa Libertadores 1999 - Fase de grupos:
Cerro Porteño 2-5 Palmeiras.
Palmeiras 2-1 Cerro Porteño.

Copa Libertadores 2001 - Fase de grupos:
Cerro Porteño 0-0 Palmeiras.
Palmeiras 5-2 Cerro Porteño.

Copa Libertadores 2005 - Fase de grupos:
Cerro Porteño 1-1 Palmeiras.
Palmeiras 0-0 Cerro Porteño.

Copa Libertadores 2006 - Fase de grupos:
Cerro Porteño 0-0 Palmeiras.
Palmeiras 2-3 Cerro Porteño.

Copa Libertadores 2018 - Octavos de final:
Cerro Porteño 0-2 Palmeiras.
Palmeiras 0-1 Cerro Porteño.

Copa Libertadores 2022 - Octavos de final:
Cerro Porteño 0-3 Palmeiras.
Palmeiras 5-0 Cerro Porteño.

Copa Libertadores 2023 - Fase de grupos:
Palmeiras 2-1 Cerro Porteño.
Cerro Porteño 0-3 Palmeiras.

Copa Libertadores 2025 - Fase de grupos:
Cerro Porteño 0-2 Palmeiras.
Palmeiras 1-0 Cerro Porteño.

Palmeiras Copa Libertadores
Redacción D10
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