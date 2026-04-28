Antecedentes entre Cerro Porteño y Palmeiras en Libertadores

Cerro Porteño y Palmeiras se verán las caras este miércoles 29 por al fecha 3 del Grupo F de la Conmebol Libertadores 2026 a partir de las 21:30.

El Ciclón y el Verdão tienen varios antecedentes por Conmebol Libertadores. Se enfrentaron un total de 16 oportunidades con claro dominio brasileño. 10 victorias de Palmeiras, 4 empates y 2

triunfos del Ciclón.

Los antecedentes:

Copa Libertadores 1999 - Fase de grupos:

Cerro Porteño 2-5 Palmeiras.

Palmeiras 2-1 Cerro Porteño.

Copa Libertadores 2001 - Fase de grupos:

Cerro Porteño 0-0 Palmeiras.

Palmeiras 5-2 Cerro Porteño.

Copa Libertadores 2005 - Fase de grupos:

Cerro Porteño 1-1 Palmeiras.

Palmeiras 0-0 Cerro Porteño.

Copa Libertadores 2006 - Fase de grupos:

Cerro Porteño 0-0 Palmeiras.

Palmeiras 2-3 Cerro Porteño.

Copa Libertadores 2018 - Octavos de final:

Cerro Porteño 0-2 Palmeiras.

Palmeiras 0-1 Cerro Porteño.

Copa Libertadores 2022 - Octavos de final:

Cerro Porteño 0-3 Palmeiras.

Palmeiras 5-0 Cerro Porteño.

Copa Libertadores 2023 - Fase de grupos:

Palmeiras 2-1 Cerro Porteño.

Cerro Porteño 0-3 Palmeiras.

Copa Libertadores 2025 - Fase de grupos:

Cerro Porteño 0-2 Palmeiras.

Palmeiras 1-0 Cerro Porteño.