28 abr. 2026
Copa Libertadores

Libertad vs. Independiente del Valle: Paso a paso

Libertad recibe a Independiente del Valle en La Huerta a partir de las 19:00 por la fecha 3 del Grupo H de la Conmebol Libertadores.

Abril 28, 2026 06:35 p. m. • 
Por Redacción D10
LIBERTAD VS IND DEL VALLE.png

Libertad e Independiente del Valle se miden en La Huerta.

Libertad Independiente Copa Libertadores
Redacción D10
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