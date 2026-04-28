Libertad vs. Independiente del Valle: Paso a paso

Corinthians venció este miércoles por 2-0 a Independiente Santa Fe y con 6 puntos de 6 posibles se afianzó en la cima del Grupo E de la Copa Libertadores U, cuya campaña comenzó hace una semana con un triunfo por 0-2 sobre Platense.
El Libertad, de rendimiento irregular en el torneo local, recibirá el miércoles al Rosario Central en la segunda fecha del Grupo H de la Copa Libertadores, en un partido en el que el ‘Canalla’ y su estrella Ángel Di María, quien retornó al torneo luego de 20 años, buscarán su primer triunfo en esta competición este curso.