17 abr. 2026
Copa Libertadores

Alex Arce completa el “Maracanazo” frente al Flu

VIDEO. Independiente Rivadavia remonta, con un tanto de Alex Arce, vence a Fluminense en el Maracaná y se aisla en la cima del grupo.

Abril 16, 2026 07:20 a. m. • 
Por Redacción D10
HF_gn6nWUAADudr.jpeg

El paraguayo marcó para el trinfo histórico en Brasil.

Foto: @CSIROficial

Independiente Rivadavia se ubicó como líder absoluto del grupo C en la Copa Libertadores al vencer por 1-2 a Fluminense tras una remontada en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro, en la que fue la primera derrota como anfitrión del conjunto carioca en el torneo continental.

El conjunto mendocino es ahora el gran favorito de su grupo, donde ocupa el primer lugar con seis puntos, seguido en la segunda plaza por el venezolano La Guaira, con dos puntos.

Fluminense se mantuvo con un punto, el mismo saldo del boliviano Bolívar.

Guilherme Arana abrió el marcador para Fluminense en el minuto 10, en el 36 Rivadavia empató con un gol de Fabrizio Sartori y en el 51 remontó con la anotación del paraguayo Alex Arce.

Fue un partido equilibrado, con oportunidades para ambos lados.

Fluminense perdió el dominio ofensivo con el que comenzó tras el empate, lo que fue aprovechado por los argentinos que intensificaron su juego aéreo para desestabilizar a sus contrincantes.

El conjunto carioca tomó la delantera con Arana tras una precisa asistencia del venezolano Jefferson Savarino. Antes, el arquero argentino Nicolás Bolcato había detenido un intento de Samuel Xavier.

Fluminense incluso pudo ampliar con un disparo de Agustín Canobbio, pero el uruguayo no pudo definir con precisión y el balón se elevó por encima del arco.

Parecía que el club de Río de Janeiro tendría una noche tranquila en el Maracaná, pero el equipo mendocino se acomodó en el partido y comenzó a conectar contraataques peligrosos con pelotas aéreas, la principal debilidad del Flu.

Rivadavia consiguió el empate con un cabezazo de Fabrizio Sartori en el centro del área, tras un pase de cabeza de Leonard Costa.

En el segundo tiempo, cuando parecía que el conjunto carioca retomaba el control, un error defensivo terminó en la remontada del visitante.

Tras una serie de fallos en la zaga y una salida en falso del guardameta Fábio, Alex Arce aprovechó la pelota suelta y definió sin oposición para el 1-2 definitivo.

El 30 de abril, en la próxima jornada del grupo C, Fluminense visitará al boliviano Bolívar y Rivadavia al venezolano La Guaira.

Copa Libertadores Alex Arce Independiente
Redacción D10
Más contenido de esta sección
LIBERTAD VS ROSARIO.png
Copa Libertadores
Libertad vs. Rosario Central: Paso a paso
Libertad recibe a Rosario Central en La Huerta a partir de las 19:00 por la fecha 2 del Grupo H de la Conmebol Libertadores.
Abril 15, 2026 05:12 p. m.
 · 
Redacción D10
Lorenzo.jfif
Copa Libertadores
Un Libertad en crisis recibe al Rosario Central de Di María
El Libertad, de rendimiento irregular en el torneo local, recibirá el miércoles al Rosario Central en la segunda fecha del Grupo H de la Copa Libertadores, en un partido en el que el ‘Canalla’ y su estrella Ángel Di María, quien retornó al torneo luego de 20 años, buscarán su primer triunfo en esta competición este curso.
Abril 15, 2026 07:39 a. m.
 · 
Redacción D10
HF6F1gZasAEKmMa.jpg
Copa Libertadores
Boca golea y se aferra al liderato
Boca Juniors goleó este martes por 3-0 al Barcelona y con 6 puntos de 6 posibles se afirmó como líder del Grupo D, aunque debe esperar la suerte del partido de este jueves entre Cruzeiro, que tiene 3, y la Universidad Católica, que perdió en el debut.
Abril 15, 2026 07:26 a. m.
 · 
Redacción D10
HF6vGvvbYAAyIB0.jpg
Copa Libertadores
Liga de Quito vence al Mirassol y consolida su liderato del grupo G
Liga Deportiva Universitaria de Quito derrotó este martes en Quito por 2-0 al Mirassol brasileño y consolidó su liderato por la segunda fecha del grupo G de la Copa Libertadores, con 6 puntos, gracias a los goles de Yerlin Quiñónez y de José Quintero.
Abril 15, 2026 07:20 a. m.
 · 
Redacción D10
Jorge -bava.jpg
Copa Libertadores
Nacional de Jorge Bava lidera el Grupo B
El Nacionalque dirige Jorge Bava venció este martes por 3-1 al Deportes Tolima colombiano en un partido que le permitió dejar atrás su mal momento y asaltar el liderato de grupo B de la Copa Libertadores.
Abril 14, 2026 09:40 p. m.
 · 
Redacción D10
CERRO VS JUNIOR.png
Copa Libertadores
Cerro Porteño vs. Junior: Paso a paso
Cerro Porteño recibe a Junior de Colombia en La Nueva Olla a partir de las 19:00 por la fecha 2 del Grupo F de la Conmebol Libertadores.
Abril 14, 2026 05:30 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más