El probable onceno de Palmeiras: dos paraguayos por un lugar

Cerro Porteño recibirá a Palmeiras por Copa Libertadores y el conjunto brasileño llegará esta noche al país. Desde el portal Globo Esporte se informa que el equipo paulista está prácticamente definido para el duelo con el Ciclón.

Capitaneado por Gustavo Gómez, el onceno que el entrenador Abel Ferreira presentaría es con Carlos Miguel en la portería; Giay, Gustavo Gómez, Murilo y Arthur en la zona defensiva; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan y Jhon Arias son los volantes; y la duda pasa por Ramón Sosa o Maurício Magalhães para acompañar a José López.

El duelo será por la tercera fecha del Grupo F: Cerro Porteño está con tres unidades, mientras que Palmeiras está liderando con cuatro puntos. El compromiso comenzará a las 21:30, en el ueno La Nueva Olla.