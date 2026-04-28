28 abr. 2026
Copa Libertadores

El probable onceno de Palmeiras: dos paraguayos por un lugar

Palmeiras llega esta noche a Asunción para encarar su partido ante Cerro Porteño. De acuerdo informaciones, Ramón Sosa y Maurício Magalhães luchan por un puesto en el onceno en el que está asegurado Gustavo Gómez.

Abril 28, 2026 04:32 p. m. • 
Por Redacción D10
Palmeiras

El Palmeiras llega este martes a Paraguay.

Foto: Gentileza - Globo Esporte

Cerro Porteño recibirá a Palmeiras por Copa Libertadores y el conjunto brasileño llegará esta noche al país. Desde el portal Globo Esporte se informa que el equipo paulista está prácticamente definido para el duelo con el Ciclón.

Capitaneado por Gustavo Gómez, el onceno que el entrenador Abel Ferreira presentaría es con Carlos Miguel en la portería; Giay, Gustavo Gómez, Murilo y Arthur en la zona defensiva; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan y Jhon Arias son los volantes; y la duda pasa por Ramón Sosa o Maurício Magalhães para acompañar a José López.

El duelo será por la tercera fecha del Grupo F: Cerro Porteño está con tres unidades, mientras que Palmeiras está liderando con cuatro puntos. El compromiso comenzará a las 21:30, en el ueno La Nueva Olla.

Copa Libertadores Palmeiras Cerro Porteño
Redacción D10
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