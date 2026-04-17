Platense hace historia y ante Peñarol logra su primer triunfo en la Libertadores

En el Estadio Campeón del Siglo, los Calamares dieron la sorpresa y gracias a los goles de Guido Mainero y Franco Zapiola consiguieron su primera victoria en el historial del torneo continental de clubes.

El partido comenzó parejo y ambos equipos se dividieron la posesión del balón. Peñarol fue modificando su formación con el paso de los minutos y Platense salió con la mentalidad de no encerrarse atrás.

En el minuto 21, los argentinos anotaron su primer gol con una gran combinación colectiva. Tomás Silva envió un centro preciso al corazón del área para la aparición de Guido Mainero, que conectó un potente cabezazo al palo derecho.

Peñarol reclamó penal en el minuto 38 por la caída en el área de Matías Arezo, pero el árbitro -llamado por el VAR- decretó fuera de juego del delantero uruguayo.

Ya en la segunda parte, en el minuto 57, los locales consiguieron el empate tras el centro de Luis Angulo y la aparición de Matías Arezo, que definió con la diestra por el poste bajo derecho.

Sin embargo, tan solo cinco minutos fue lo que le duró el empate a Peñarol. Una mano en el área de Eric Remedi permitió a Franco Zapiola anotar a placer desde los once metros y adelantar de nuevo a los argentinos.

En el minuto 75, un fallo defensivo de los visitantes propició un mano a mano inmejorable para el recién ingresado Abel Hernández, pero el portero calamar salió rápido y evitó una nueva igualada.

El partido se enfrió en el tramo final y, sumado a la expulsión de Franco Escobar, Platense firmó un histórico triunfo en Uruguay en su segunda presentación en la Copa Libertadores.

Tras disputarse las dos primeras fechas del grupo E, Peñarol, que venía de empatar en su debut, acumula un punto y se ubica en la tercera casilla.

Por su parte, Platense suma tres unidades y se trepa al segundo puesto de la tabla.

En cabeza está el brasileño Corinthians con pleno de victorias y lo cierra el colombiano Independiente Santa Fe con un entero.