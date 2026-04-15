Libertad cae ante Rosario Central y queda último

Cuando todo parecía que Libertad la iba a sacar barata ante Rosario Central, el gol de Enzo Copetti en el tramo final del compromiso reflejó lo que se vio en el partido, una gran superioridad del equipo argentino.

El Libertad de Francisco Arce sigue dando pena, a nivel local y también a nivel internacional sumando este miércoles su segunda derrota en la Conmebol Libertadores.

Rosario Central fue muy superior a un Libertad que como única chance de gol la tuvo antes del entretiempo con el disparo de Federico Carrizo que sacó muy bien el arquero Conan Ledesma.

Cuando todo iba camino al empate, Enzo Copetti picó en diagonal y definió cruzado ante el portero gumarelo Ángel González para darle un merecido triunfo a Rosario Central que fue ampliamente superior a Libertad.

Francisco Arce sigue sin encontrarle la vuelta al Guma. Su equipo no genera situaciones de gol, no llega, no tiene intensidad y mucho menos solidez defensiva.

Libertad con esta derrota ocupa el último lugar del Grupo H de la Conmebol Libertadores. La próxima fecha recibirá a Independiente del Valle en juego a disputarse el martes 28 de abril a las 19:00 en La Huerta.