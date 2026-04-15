Libertad vs. Rosario Central: Paso a paso

El Libertad, de rendimiento irregular en el torneo local, recibirá el miércoles al Rosario Central en la segunda fecha del Grupo H de la Copa Libertadores, en un partido en el que el ‘Canalla’ y su estrella Ángel Di María, quien retornó al torneo luego de 20 años, buscarán su primer triunfo en esta competición este curso.
Boca Juniors goleó este martes por 3-0 al Barcelona y con 6 puntos de 6 posibles se afirmó como líder del Grupo D, aunque debe esperar la suerte del partido de este jueves entre Cruzeiro, que tiene 3, y la Universidad Católica, que perdió en el debut.
Liga Deportiva Universitaria de Quito derrotó este martes en Quito por 2-0 al Mirassol brasileño y consolidó su liderato por la segunda fecha del grupo G de la Copa Libertadores, con 6 puntos, gracias a los goles de Yerlin Quiñónez y de José Quintero.
El Nacionalque dirige Jorge Bava venció este martes por 3-1 al Deportes Tolima colombiano en un partido que le permitió dejar atrás su mal momento y asaltar el liderato de grupo B de la Copa Libertadores.