17 abr. 2026
Copa Libertadores

Libertad vs. Rosario Central: Paso a paso

Libertad recibe a Rosario Central en La Huerta a partir de las 19:00 por la fecha 2 del Grupo H de la Conmebol Libertadores.

Abril 15, 2026 05:12 p. m. • 
Por Redacción D10
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Libertad y Rosario Central chocan en La Huerta.

Libertad Rosario Central Copa Libertadores
Redacción D10
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