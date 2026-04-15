17 abr. 2026
Copa Libertadores

Boca golea y se aferra al liderato

Boca Juniors goleó este martes por 3-0 al Barcelona y con 6 puntos de 6 posibles se afirmó como líder del Grupo D, aunque debe esperar la suerte del partido de este jueves entre Cruzeiro, que tiene 3, y la Universidad Católica, que perdió en el debut.

Abril 15, 2026 07:26 a. m. • 
Por Redacción D10
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El Xeneize se impuso de local ante el cuadro ecuatoriano.

Foto: @BocaJRSOficial

Lautaro Di Lollo (m.38), Santiago Ascacíbar (m.81) y el español Ander Herrera (m.93) convirtieron los tantos del Xeneize, que ahora concentrará sus esfuerzos en el superclásico del fútbol argentino contra River Plate, este domingo.

José Contreras tuvo una actuación superlativa entre los palos y evitó que la diferencia fuera mayor, pero hoy no pudo impedir la segunda derrota en fila de Barcelona en fase de grupos.

Boca dominó desde el primer minuto de juego en un encuentro que en el minuto 12 tuvo la temprana salida del portero Agustín Marchesín en la valla del local en una retirada que fue con lágrimas en los ojos, y que habilitó el ingreso de Leandro Brey.

La falta de puntería y las buenas respuestas de Contreras ante Santiago Ascacíbar en dos oportunidades, Miguel Merentiel y Adam Bareiro impidió al Xeneize abrir el marcador.

Pero en el minuto 38 un centro en movimiento de Lautaro Blanco encontró un certero golpe de cabeza de Lautaro Di Lollo que transformó en estéril la volada de Contreras para establecer el 1-0.

Tras el descanso, el entrenador venezolano César Farías envió a la cancha a Byron Castillo y Hécor Villalba para intentar refrescar la ofensiva, pero sin llevar peligro a la puerta de Brey.

El segundo gol de Boca llegó en el minuto 81 tras otro centro de Lautaro Blanco que le permitió a Santiago Ascacíbar convertir de cabeza y festejar su gol luego de cuatro oportunidades.

El final encontró el tercero con un remate desde afuera del área del centrocampista español Herrera que en el minuto 93 vulneró la resistencia de Contreras.

Boca Juniors afrontará la tercera jornada del Grupo D de la Copa Libertadores el 28 de abril contra Cruzeiro en Belo Horizonte y un día después Barcelona recibirá en Guayaquil a la Universidad Católica chilena.

- Ficha Técnica

3. Boca Juniors: Agustín Marchesín (m.12, Leandro Brey); Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes (m.85, Ander Herrera), Tomás Aranda (m.85, Alan Velasco); Miguel Merentiel (m.73, Exequiel Zeballos) y Adam Bareiro (m.85, Milton Giménez).

Entrenador: Claudio Úbeda.

0. Barcelona de Guayaquil: José Contreras; Bryan Carabalí, Álex Rangel, Luca Sosa (m.68, Miguel Parrales), Javier Báez, Gustavo Vallecilla (m.61, Jonnathan Mina); Jhonny Quiñónez, Jefferson Intriago (m.46, Byron Castillo), Matías Lugo, Luis Cano (m.46, Héctor Villalba); y Darío Benedetto (m.61, Sergio Núñez).

Entrenador: César Farías.

Goles: 1-0, m.38: Lautaro Di Lollo. 2-0, m.81: Santiago Ascacíbar. 3-0, m.93: Ander Herrera.

Árbitro: El colombiano Wilmar Roldán amonestó a Adam Bareiro, Jefferson Intriago y Jhonny Quiñónez.

Incidencias: Partido de la segunda fecha del Grupo D de la Copa Libertadores jugado en el Estadio Alberto J. Armando La Bombonera, de Buenos Aires.

Copa Libertadores Boca Juniors Fútbol Internacional
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