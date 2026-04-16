Doblete de Carlos González en triunfo del Independiente

El Independiente del Valle pasó a compartir este miércoles el liderato del grupo H de la Copa Libertadores con Rosario Central tras ganarle por 3-1 a la Universidad Central de Venezuela (UCV) en Quito.

El cuadro ecuatoriano llegó a cuatro puntos, los mismos que los argentinos, pero con mejor diferencia de goles.

Si bien el cuadro venezolano se adelantó con un gol de Jovanny Bolívar en el minuto 21, el Independiente del Valle remontó con goles de Jordy Alcívar, en el minuto 44, aumentó González a los 45+4 y el propio González, de penal, cerró cifras, en el 63.

El cuadro ecuatoriano dominó buena parte del encuentro, pero careció de precisión en los remates a puerta. Por su parte, la Universidad Central atacó poco, también fue víctima de la falta de puntería para aspirar un buen resultado.

El Independiente fue el que más se aproximó al arco contrario desde el comienzo del partido, fue la Universidad Central la que se adelantó con remate rasante del atacante Bolívar tras una mala salida del defensa uruguayo Juan Viacava.

El centrocampista ecuatoriano Alcívar pescó un rebote del portero Giancarlo Schiavone, tras un violento disparo de Layan Loor, y empujó de cabeza el balón al fondo del arco.

Una falta innecesaria de Alfonso Simarra sobre el argentino Mateo Carabajal, derivó en un penal sancionado por el árbitro peruano Jordy Espinoza, el paraguayo González cobró, tapó el portero y su rebote lo aprovechó el paraguayo y anotó el segundo del cuadro del Valle.

¡COCOLISO EN MODO RIQUELME! A González le taparon el penal pero capturó el rebote y de cabeza marcó el 2-1 de Independiente del Valle vs. UCV.



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El paraguayo González convirtió el tercer gol, fruto de un centro cruzado de Loor para la definición precisa con golpe de cabeza del paraguayo.

¡DOBLETE DE ‘COCOLISO’! Carlos González conectó con la cabeza el 3-1 de Independiente del Valle contra Universidad Central.



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El cuadro del Valle se quedó con un hombre menos por la expulsión del defensa uruguayo Juan Viacava en el minuto 77.

El cuadro del Valle visitará el próximo 28 de abril al Libertad paraguayo y ese mismo día Universidad Central recibirá a Rosario Central argentino.