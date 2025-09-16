Libertad recuperaría a varios lesionados

De acuerdo con las palabras de Rubén Di Tore, presidente de Libertad, el equipo tendría varios recuperados para el encuentro con el 2 de Mayo.

Al titular repollero, en una entrevista dada al programa Fútbol a lo grande, se lo consultó si Iván Ramírez y Lorenzo Melgarejo llegan para la siguiente fecha y esto respondió: “Creo que sí. Iván estaba con un problema muscular, también Hugo Martínez se está recuperando y Lorenzo está con una pequeña molestia. Creo que ellos podrían estar para este fin de semana”.

Con relación al portero Rodrigo Morínigo señaló que “resintió su lesión. Está en recuperación. Le queda una semanita más y después a probar”.

Por otra parte, mencionó que Sergio Aquino, quien fue técnico del equipo principal hasta que fue reemplazado por Pablo Guiñazú, “sigue con nosotros. Tanto Patito como todo el equipo. Fueron reasignados en otras funciones. Cristian Riveros también”.

Frente al Sportivo Luqueño, Libertad logró su primera victoria bajo la conducción técnica de Pablo Guiñazú.