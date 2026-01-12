Cerro Porteño espera al delantero

La directiva de Cerro Porteño solamente espera al delantero centro para cerrar la plantilla. Según Fútbol a lo Grande, Pablo Vegetti está para llegar al país en la fecha. La negociación se encuentra en la etapa final, y todo indica que el jugador argentino aceptará la propuesta que le llegó desde los despachos de Barrio Obrero.

Cabe destacar que el Ciclón tiene como desafíos deportivos la defensa del título en el Apertura y la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Por otro lado, el plantel de Cerro Porteño emprende viaje hoy rumbo a Uruguay para enfrentar los dos partidos amistosos en la Serie Río de la Plata frente a representantes argentinos: Huracán y San Lorenzo de Almagro.