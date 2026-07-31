Haedo destaca el nivel del equipo liberteño

Libertad asoma en la cima del Clausura luego de dos triunfos de entrada. El entrenador Nelson Haedo Valdez valoró el nivel expuesto por el equipo, que tumbó con autoridad a Recoleta por 4-1.

“La verdad que muy contento, porque hoy ya se vio un poco más del fútbol, un poco más de la idea que tenemos. Y también contento porque, como dije, el sentido de pertenencia... explicarle a un jugador que viene de otro lado para que se sienta en casa es más difícil que hablar a estos chicos que sí son de la casa. Y es un dato muy bueno que terminamos con nueve de la casa; me enorgullece y creo que es parte de la institución”, apuntó el DT.

Para Haedo, el juego tuvo una etapa evolutiva a lo que explicó: “Se vio un partido donde al empezar nos costó un poquito, pero después nos fuimos soltando, y a los últimos 20 o 30 minutos supimos ya aprovechar los espacios, aprovechar el cansancio a lo mejor del rival también, que va a ser uno de los puntos fuertes a los que nosotros vamos a apuntar: el de ser siempre intensos, el de tratar de ahogarle al rival. Nos salió un buen partido”.

Con respecto al desarrollo en detalle, el estratega remarcó que las modificaciones fueron importantes para su equipo. “Hacer los tres cambios a nosotros nos vino bien porque necesitábamos refrescar. En el caso de los tres que estaban enfrente hicieron un desgaste enorme. Lo que están trabajando Marcelo y Rodrigo es especial: lo que trabajan para atrás, el sacrificio que están haciendo, el esfuerzo que están haciendo. A Marcelo todavía lastimosamente no se le compensa con el gol, que él mismo se tiene que premiar, pero el trabajo que hace es de agradecerle”, sentenció.